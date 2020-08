Coronavirus, nuovo focolaio in Puglia: 11 contagiati a Cerignola dopo una festa di 18 anni (Di sabato 1 agosto 2020) Tra i positivi anche un infermiere in servizio all'ospedale Giuseppe Tatarella: il reparto dove lavora è stato bonificato. A diffondere il virus la mamma della festeggiata Leggi su repubblica

