Coronavirus, nuovo bambino positivo nel cilento (Di sabato 1 agosto 2020) Salgono a 22 i casi positivi a Pisciotta, 39 nel cilento tra cui sei a Capaccio, tre a Casal Velino, sei ad Agropoli e due a Centola. Arriva oggi la conferma di un nuovo bambini risultato positivo dallo screening effettuato dall’Asl Salerno, con il Dipartimento di Prevenzione, sui bambini e i loro familiari iscritti ad una ludoteca che si trova nella frazione Caprioli, dove nei giorni scorsi altri due bambini erano risultati positivi al Coronavirus. Prosegue il lavoro per ricostruire i contatti e gli eventuali contagi partiti dalla cena che si è svolta in località Stazione Vecchia che avrebbe causato il primo contagio tra i bimbi. La madre dell’ultimo bimbo positivo lavora in una struttura turistica che sarà ... Leggi su ilnapolista

Coronavirus, nuovo focolaio in Puglia: 11 contagiati a Cerignola dopo una festa di 18 anni

Commessi positivi in un negozio di tolettatura all'Uditore, controlli anche sui cani

Per escludere qualsiasi problema e non lasciare nulla al caso, anche i cani saranno sottoposti agli esami anti-Covid. L’indagine epidemiologica avviata dopo il tampone effettuato su una 26enne impiega ...

Treni, dietrofront del governo. Speranza firma l’ordinanza sull’obbligo di distanziamento

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza al fine di imporre alle compagnie ferroviarie il ripristino delle regole che impongono di mantenere i posti alternati per garantire il ...

