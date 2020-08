Coronavirus, nel mondo oltre 680mila morti e 17 milioni di casi (Di sabato 1 agosto 2020) Dall'inizio della pandemia, in tutto il mondo sono 680.014 le vittime del Coronavirus e oltre 17 milioni i casi. E' quanto emerge dai calcoli dell'agenzia France Press, basati su dati ufficiali. Le ... Leggi su tgcom24.mediaset

fanpage : New York Times: “Italia è modello sulla gestione del covid, può dare lezioni al mondo” - RaiNews : Resta alta l'allerta coronavirus in Germania dove, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 955 nuovi contagi e l… - petergomezblog : Coronavirus, tonfo del pil in Francia nel secondo trimestre: -13,8%. È crollo record - lapierpierina : RT @napam_51: È SOLO L'INIZIO!!! Coronavirus, sommossa dei migranti contro la quarantena nella caserma Serena nel trevigiano: infermeria di… - Rietilife : Coronavirus, una persona è guarita nel Reatino. I positivi totali sono 8 - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo: oltre 292 mila casi in 24 ore, mai così tanti. La California supera il mezzo milione di contagi la Repubblica Covid-19, il totale dei positivi nel reatino scende ad otto

“All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Si registra 1 guarito, pertanto il totale dei positivi in provincia di Rieti scende a ...

Riaprono gli Ambufest di Rieti e Poggio Mirteto

La Direzione Aziendale della Asl di Rieti informa la cittadinanza della riapertura degli Ambufest dopo l’interruzione causata dall’emergenza Covid-19. In provincia di Rieti, gli Ambulatori di cure pri ...

“All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Si registra 1 guarito, pertanto il totale dei positivi in provincia di Rieti scende a ...La Direzione Aziendale della Asl di Rieti informa la cittadinanza della riapertura degli Ambufest dopo l’interruzione causata dall’emergenza Covid-19. In provincia di Rieti, gli Ambulatori di cure pri ...