Coronavirus, nel mondo 292mila contagi in 24 ore: nuovo record negativo (Di sabato 1 agosto 2020) Continua l’emergenza Coronavirus nel mondo. Torna il pessimismo in attesa del vaccino, con ben 292mila contagi nelle ultime 24 ore: mai così tanti. Non si arresta l’epidemia da Coronavirus nel mondo, con un nuovo record negativo per quanto riguarda i nuovi contagi. Infatti, solamente nelle ultime 24 ore, ci sono stati ben 292mila nuovi contagi … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

petergomezblog : Coronavirus, tonfo del pil in Francia nel secondo trimestre: -13,8%. È crollo record - Agenzia_Ansa : Nuova ordinanza del governatore @FontanaPres : in #Lombardia dal 1 agosto al 10 settembre obbligo di #mascherine al… - Agenzia_Ansa : Il #coronavirus in Italia: #Zaia, focolaio nel Trevigiano con 117 positivi e in #Piemonte i casi sono raddoppiati i… - pborghilivorno : #governo #coronavirus il governo nel pallone e il sistema scolastico ai tempi del coronavirus - CorriereCitta : Coronavirus nel Lazio, tra i 18 nuovi casi 5 vengono dall’estero: ecco la mappa aggiornata Comune per Comune -