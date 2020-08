Coronavirus, nel Lodigiano la vera crisi colpisce le aziende in rosa (Di sabato 1 agosto 2020) Lodi, 1 agosto 2020 - A soffrire di più la crisi del Coronavirus sono le imprese al femminile attive in provincia di Lodi. Lo studio di Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi ha ... Leggi su ilgiorno

petergomezblog : Coronavirus, tonfo del pil in Francia nel secondo trimestre: -13,8%. È crollo record - Agenzia_Ansa : Nuova ordinanza del governatore @FontanaPres : in #Lombardia dal 1 agosto al 10 settembre obbligo di #mascherine al… - Agenzia_Ansa : Il #coronavirus in Italia: #Zaia, focolaio nel Trevigiano con 117 positivi e in #Piemonte i casi sono raddoppiati i… - HornbeamJoe : RT @sono_farmaci: Nel mondo ci sono stati 674.000 morti di Coronavirus. Nel mondo, in un anno, ci sono 1.200.000 morti per incidenti autom… - GrossoMarty494 : RT @fanpage: Allarme Covid. È record di contagi -