Coronavirus, negli Usa 1.442 morti nelle ultime 24 ore. Madrid la città europea che ha avuto più vittime (Di sabato 1 agosto 2020) Coronavirus nel mondo, cosa succede. Madrid è la grande città europea che ha avuto il più alto numero di morti per Coronavirus. Lo rivela uno studio dell'ufficio britannico di statistica, Ons,, ... Leggi su leggo

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Commissione a Congresso: 'Negli Usa catastrofe sanitaria' #coronavirus - LaStampa : E’ morto Buddy, il primo cane positivo al coronavirus negli Stati Uniti. I veterinari: “Era malato di cancro'… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Afp, nel mondo superata la soglia dei 17 milioni di casi Altre 1.270 vittime negli Stati Uniti, record… - alesxhs : RT @Kentel_: I morti per coronavirus continuano a salire negli Usa (oltre 1400 oggi) e Trump pensa al decreto per impedire a Microsoft di… - Dov_EL : RT @Ingestibile79: E’ morto Fuffy, il primo gatto positivo al coronavirus negli Stati Uniti. La veterinaria Capua: “Le altre 8 vite le farà… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus negli

“Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 3-Sud ha ricostruito i contatti delle persone risultate positive qualche giorno fa a Massa Lubrense. Ha effettuato, solo in città, 30 tamponi. Dalle ana ...In questo periodo di una forte affluenza turistica, l’amministrazione municipale di Nizza ritiene di non lasciare nulla d’intentato per anticipare un potenziale ritorno dell'epidemia di Covid 19 e inv ...