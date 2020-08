Coronavirus, Massimo Galli: “Contagi d’importazione, ma anche molti sommersi nel Paese” (Di sabato 1 agosto 2020) I contagi di Covid19 non sono solo d’importazione ma c’è anche molto sommerso nel Paese. Ne è convinto Massimo Galli, primario infettivologo del Sacco di Milano. “Chiudere i confini implicherebbe danni molto grossi al turismo e non sarebbe affatto facile. Dobbiamo convivere con i contagi d’importazione. E consideriamo che ne abbiamo moltissimi sommersi anche all’interno del Paese”, spiega in un’intervista al Giornale. “Rispetto alla scorsa ondata, quando pensavamo bastasse chiudere i voli dalla e per la Cina, abbiamo imparato a fare i controlli e a scovare sul nascere i focolai. Quindi utilizziamo gli strumenti che abbiamo: la quarantena per chi arriva, i tamponi sui casi sospetti, il tracciamento dei positivi. Ora ... Leggi su meteoweb.eu

