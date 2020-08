Coronavirus, mai così tanti casi: 292 mila in 24 ore (Di sabato 1 agosto 2020) La pandemia si allarga soprattutto in Usa, Brasile e India. Le ultime 24 ore sono state le peggiori dall’inizio della pandemia. Secondo il bilancio dell’Organizzazione mondiale della sanità, c’è stato un vistoso aumento di 292.527 casi. Le ultime 24 ore sono state le peggiori in assoluto dall’inizio della pandemia. Il precedente picco massimo era di … L'articolo Coronavirus, mai così tanti casi: 292 mila in 24 ore proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

carlosibilia : Sono costati oltre 6 milioni di euro gli ospedali prefabbricati di #Caserta e #Salerno, voluti da #DeLuca durante l… - TizianaFerrario : l'elogio dell'Italia del Nytimes. con il premio nobel Krugman.Perché l'America non può essere come l'Italia? L'a… - repubblica : Coronavirus nel mondo: oltre 292 mila casi in 24 ore, mai così tanti [aggiornamento delle 06:39] - ruiciccio : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo: oltre 292 mila casi in 24 ore, mai così tanti [aggiornamento delle 06:39] - orso_nonno : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo: oltre 292 mila casi in 24 ore, mai così tanti [aggiornamento delle 06:39] -