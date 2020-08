Coronavirus: Madrid la città europea che ha avuto più morti (Di sabato 1 agosto 2020) ROMA, 01 AGO - Madrid è la grande città europea che ha avuto il più alto numero di morti per Coronavirus. Lo rivela uno studio dell'ufficio britannico di statistica, Ons,, riportato dai media spagnoli. Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Madrid, 01 ago 05:00 - (Agenzia Nova) - Gli effetti della pandemia del coronavirus hanno avuto un effetto molto significativo sui conti pubblici della Spagna. Secondo i dati resi noti dal ministero de ...

Coronavirus, in Italia 379 nuovi contagi e 9 decessi. In risalita i casi in Spagna

Il bollettino di oggi: stabile il numero dei nuovi casi in Italia; ancora più di 100 contagi in Veneto. Nove le vittime nelle ultime 24 ore: sono 35.141 dall'inizio dell'epidemia Sono 17.328.238 i cas ...

Madrid, 01 ago 05:00 - (Agenzia Nova) - Gli effetti della pandemia del coronavirus hanno avuto un effetto molto significativo sui conti pubblici della Spagna. Secondo i dati resi noti dal ministero de ...