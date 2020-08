Coronavirus, l’Oms: “Crisi sanitaria che non si vedeva da un secolo!” (Di sabato 1 agosto 2020) Coronavirus: l’allarme è stato lanciato dal direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Coronavirus che continua a mietere vittime e contagi in tutto il mondo. Con la pandemia che non sembra trovare al momento un argine che possa mettere fine a questa crisi di livello mondiale. Anche se si sono fatti passi in avanti nella ricerca … L'articolo Coronavirus, l’Oms: “Crisi sanitaria che non si vedeva da un secolo!” Curiosauro. Leggi su curiosauro

RaiNews : Resta alta l'allerta coronavirus in Germania dove, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 955 nuovi contagi e l… - Agenzia_Ansa : Per l'Oms oggi è stato segnato un nuovo record nel dato quotidiano dei contagi di #coronavirus nel mondo: 284.196 i… - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: l'OMS è #SICURA, questa #PANDEMIA NON si attenua con l'ESTATE, ma ci sarà #SEMPRE. Ecco perché - PowerBaldax : RT @AntonellaNapoli: La pandemia di #coronavirus è una crisi sanitaria che non si vedeva da un secolo e gli effetti si sentiranno per i dec… - infoitsalute : Coronavirus, nuova ipotesi sulla pandemia: l'annuncio dell'Oms -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’Oms Lo strano caso del Turkmenistan: il Paese con «zero casi di Covid» che ora impone le mascherine «per la... Corriere della Sera