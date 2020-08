Coronavirus, l’infettivologo Galli dà ragione a Maria Elena Boschi, il problema sono gli italiani, non i migranti (Di sabato 1 agosto 2020) Per il primario dell’ospedale Sacco di Milano, il professor Massimo Galli, il nuovo aumento di casi di Covid non è da correlarsi ai nuovi sbarchi di migranti. I dati del Ministero della Salute in merito alla situazione di oggi ci informano che i casi attualmente positivi sono 12.457, +35 rispetto a ieri. Nelle ultime ventiquattro … L'articolo Coronavirus, l’infettivologo Galli dà ragione a Maria Elena Boschi, il problema sono gli italiani, non i migranti proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Avvenire_Nei : Coronavirus. L’infettivologo Massimo Galli: «Perché il virus non ritornerà» -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’infettivologo L’infettivologo Ippolito: poche mascherine, ma il virus circola Corriere della Sera