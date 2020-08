Coronavirus, l’infettivologo del Gemelli: “Siamo sulla lama di un rasoio, ma non come Francia, Spagna e Germania” (Di sabato 1 agosto 2020) In riferimento al nuovo bollettino sulla situazione Coronavirus in Italia, “il quadro ci mostra che in Italia c’è una persistente circolazione del virus a scartamento ridotto, dovuta in parte a casi importati, in parte a casi autoctoni. Dunque siamo sulla lama di un rasoio: dobbiamo individuare e contenere i nuovi contagi, senza abbassare la guardia. Al contempo non ci troviamo nelle condizioni di Francia, Spagna e Germania“: lo ha affermato Roberto Cauda, ordinario di Malattie infettive all’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell’Unità operativa di Malattie infettive della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma. All’Adnkronos Salute l’esperto ha spiegato che ... Leggi su meteoweb.eu

