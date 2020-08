Coronavirus, l’infettivologo Bassetti: «Negazionista? Chiamatemi ottimista: ecco perché non ci saranno più le bare di Bergamo» – L’intervista (Di sabato 1 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (1° agosto)«Qualcosa è cambiato, nel mio reparto l’ultima persona finita in terapia intensiva risale a oltre 70 giorni fa. Non abbiamo più pazienti Covid e il reparto di terapia intensiva è vuoto. Gli ospedali non sono più in emergenza». A parlare a Open è Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova. «Attenzione, il Coronavirus circola ancora ma stiamo facendo molti più tamponi di marzo. Se li avessimo fatti durante il picco della pandemia, avremmo trovato dai 2 ai 5 milioni di italiani infetti». «Non sono un Negazionista» A chi lo accusa di essere un Negazionista (ha partecipato, in collegamento Skype, al convegno in ... Leggi su open.online

