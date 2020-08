Coronavirus, l’appello di Ricciardi alla politica: «Ignori i negazionisti. Le fake news hanno causato migliaia di morti» (Di sabato 1 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (1° agosto)Siamo ancora in fase di emergenza o è vero che il Coronavirus ha perso intensità? È la domanda che catalizza l’opinione pubblica da diverse settimane e ha portato gli esperti a dividersi tra i cauti e i cosiddetti “ottimisti”, definiti da alcuni anche come “negazionisti”. Walter Ricciardi, ex presidente dell’Istituto superiore di Sanità, ora consulente del ministro Roberto Speranza, non ha dubbi: «Siamo ancora nella pandemia. Si parla di post Covid, ma in realtà siamo ancora in fase 1: la curva si è appiattita, ma non si è azzerata», dice in un’intervista a Repubblica. E mette in guardia i politici dal dare troppo ascolto ai cosiddetti ... Leggi su open.online

