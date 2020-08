Coronavirus, la Svezia ha azzerato i contagi mentre in altri stati europei tornano a salire: la strategia senza lockdown ha funzionato (Di sabato 1 agosto 2020) La pandemia di Coronavirus ha bloccato praticamente tutto il mondo con le misure di lockdown introdotte per tentare di arginare la diffusione del virus. Ma c’è un Paese che è emerso subito per una scelta controcorrente: non imporre alcun lockdown nazionale ma fare affidamento al senso di responsabilità dei cittadini. Si tratta della Svezia, tanto criticata per il suo approccio soft ma che alla fine ha raggiunto il suo obiettivo: i dati dicono che il Paese scandinavo è riuscito ad appiattire la curva senza alcun lockdown. La media settimanale dei nuovi casi è scesa a 200 alla fine del mese scorso, a fronte dei circa 1.140 di metà giugno. E da due settimane il numero quotidiano di decessi legati al Coronavirus è ... Leggi su meteoweb.eu

01 agosto 2020 La Svezia nella lotta al coronavirus è andata controcorrente rispetto al resto del mondo. Il suo 'approccio' alla diffusione della pandemia è stato molto soft e ha fatto discutere: pra ...

