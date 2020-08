Coronavirus, la Russia prepara una vaccinazione di massa gratuita a ottobre (Di sabato 1 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (1° agosto) Il vaccino contro il Coronavirus in Russia sarà pronto entro l’autunno e sarà gratuito per tutti: parla del ministro della Salute Mikhail Murashko ce ne ha dato oggi l’annuncio. La notizia è stata data dall’agenzia di stampa locale Interfax. «Il nostro piano prevede che il costo del vaccino sarà coperto dal bilancio», ha affermato il ministro. Stando alle sue previsioni, la vaccinazione di massa inizierà a ottobre e i primi ad essere vaccinati saranno i medici e gli insegnanti. Il ministro Murashko ha spiegato che l’Istituto Gamaleya, una struttura di ricerca pubblica con sede a Mosca, ha completato gli studi clinici sul vaccino e che è tutto pronto per la sua ... Leggi su open.online

