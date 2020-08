Coronavirus Italia, bollettino dell'1 agosto: 247.832 casi totali, 5 morti in 24 ore (Di sabato 1 agosto 2020) In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 247.832. Le vittime, in totale, sono 35.146, con 5 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 9). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 295 casi (ieri +379). Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute. Nelle note si specifica che la Regione Calabria ha comunicato che i tre nuovi positivi sono stati intercettati dallo screening condotto su 79 migranti a Crotone. La Regione Emilia Romagna ha invece rettificato il numero dei tamponi effettuati comunicato ieri: il numero corretto è di 655.330 e non 662.830 (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LE GRAFICHE). Leggi su tg24.sky

New York Times: "Italia è modello sulla gestione del covid, può dare lezioni al mondo"
Coronavirus, Aifa autorizza la sperimentazione in Italia del vaccino ReiThera
Coronavirus, i dati del bollettino di oggi: 295 nuovi positivi, 5 vittime, lieve risalita dei ricoveri in terapia
IL NEW YORK TIMES ELOGIA L'AZIONE DEL GOVERNO ITALIANO 'COME L'ITALIA HA RIBALTATO LA SUA CALAMITÀ DEL CORONAVIRUS'

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi Sky Sport Secondo il New York Times l’Italia è diventata un modello nelle politiche di contenimento del virus

New York, 01 ago 11:59 – (Agenzia Nova) – L’Italia è diventata un modello, seppure imperfetto, nelle politiche di contenimento del nuovo coronavirus. Lo scrive il quotidiano statunitense “New York Tim ...

