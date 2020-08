Coronavirus Italia, bollettino: 295 nuovi casi, 5 morti. Solo Basilicata e Valle d'Aosta senza altri contagi (Di sabato 1 agosto 2020) Coronavirus, sono 295 i nuovi casi di positività registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Il bollettino riporta la morte di 5 persone per Covid, mentre i guariti sono 255. Leggi su ilmessaggero

Nelle ultime 24 ore sono stati 295 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia. Il numero complessivo dei contagi da inizio pandemia sale così a 247.832. I morti sono stati 5. In Lombardia si ...

Sui social le divisioni sullo lo stato d'emergenza non diminuiscono

AGI - Prorogate le misure di sicurezza per contenere la diffusione del coronavirus. Dal 2014 lo stato d'emergenza è stato dichiarato 154 volte e prorogato 84, ma nonostante la pandemia abbia superato ...

