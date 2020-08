Coronavirus Italia, bollettino: 295 nuovi casi, 5 morti. Solo Basilicata e Valle d'Aosta senza altri contagi (Di sabato 1 agosto 2020) Coronavirus, sono 295 i nuovi casi di positività registrati nelle ultime 24 ore in Italia, per un totale di 247.832 contagi da inizio emergenza. È quanto emerge dal report... Leggi su ilmattino

petergomezblog : Il New York Times elogia l’Italia: “Da epicentro dell’incubo coronavirus a modello che dà una lezione anche gli Usa” - Corriere : Il New York Times loda l'Italia: «Da epicentro incubo della pandemia a modello da seguire» - fanpage : New York Times: “Italia è modello sulla gestione del covid, può dare lezioni al mondo” - sonia172505 : RT @serebellardinel: Offendendo la memoria di oltre TRENTACINQUEMILA morti che piange l'#Italia,impegnato nella sua PERENNE campagna eletto… - sologiuma : RT @serebellardinel: Offendendo la memoria di oltre TRENTACINQUEMILA morti che piange l'#Italia,impegnato nella sua PERENNE campagna eletto… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus, ultime notizie: in Italia 295 nuovi casi e 5 decessi Il Sole 24 ORE Coronavirus in Sicilia, l'infettivologo Cascio: "Più casi ma poco contagiosi, nessun allarme"

I contagi di covid in Sicilia sono aumentati drasticamente, la Sicilia è tra le 8 regioni con un Rt, tasso di contagiosità, superiore ad 1. L’infettivologo del Policlinico, il professore Antonio Casci ...

FINANZA E POLITICA/ Le domande che avvicinano Draghi a palazzo Chigi

Si è diffusa la sensazione che stiamo entrando in un tunnel elettorale. Così però le chance di ripresa dell’Italia restano basse Il tonfo è stato grande non c’è dubbio: il Pil nel secondo trimestre è ...

I contagi di covid in Sicilia sono aumentati drasticamente, la Sicilia è tra le 8 regioni con un Rt, tasso di contagiosità, superiore ad 1. L’infettivologo del Policlinico, il professore Antonio Casci ...Si è diffusa la sensazione che stiamo entrando in un tunnel elettorale. Così però le chance di ripresa dell’Italia restano basse Il tonfo è stato grande non c’è dubbio: il Pil nel secondo trimestre è ...