Coronavirus in Italia: il bollettino delle ultime 24 ore (Di sabato 1 agosto 2020) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 1 agosto L’Italia guarda con una certa preoccupazione alla Spagna, alla Germania e alla Francia, dove i contagi tornano a crescere. Anche nel nostro Paese i dati mostrano una crescita nel numero dei contagi, ma la situazione non è considerata particolarmente allarmante. Emergenza Coronavirus in Italia: il ... Leggi su newsmondo

Corriere : Il New York Times loda l'Italia: «Da epicentro incubo della pandemia a modello da seguire» - fanpage : New York Times: “Italia è modello sulla gestione del covid, può dare lezioni al mondo” - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Aifa autorizza la sperimentazione in Italia del vaccino ReiThera #aifa - Luciano777777 : Il New York Times loda l'Italia: «Da epicentro incubo della pandemia a modello da seguire» - anna_annie12 : Coronavirus: New York Times elogia l’Italia, da epicentro a modello | Sky TG24 -