Coronavirus in Italia, il bollettino del 1° agosto: 247.832 casi positivi e 35.146 morti (Di sabato 1 agosto 2020) Il bollettino con i dati sul Coronavirus in Italia, aggiornati al 1° agosto. In calo l’aumento dei postivi (+295). Diminuiscono anche i morti (+5) Leggi su corriere

Il New York Times loda l'Italia: «Da epicentro incubo della pandemia a modello da seguire» - New York Times: "Italia è modello sulla gestione del covid, può dare lezioni al mondo" - Coronavirus, Aifa autorizza la sperimentazione in Italia del vaccino ReiThera

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi Sky Sport Il Covid toglie la Nazionale a Firenze, con la Bosnia non si gioca

Italia-Bosnia, la prima partita sul calendario della prossima stagione, si dovrebbe giocare, ma non a Firenze, forse all’estero, in campo neutro. L’appuntamento del 4 settembre, in programma allo stad ...

Coronavirus Nettuno, positivo un 51enne pakistano: 8 casi in totale

E’ risultato essere residente a Nettuno il 51enne pakistano risultato positivo al tampone nella giornata di ieri e registrato dalla Asl Roma 6. L’uomo era già sotto controllo sanitario in quanto rient ...

