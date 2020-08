Coronavirus, in Italia calano i nuovi contagi, ma con oltre 15mila tamponi in meno. Le morti sono 5 (ieri 9) – Il bollettino della Protezione Civile (Di sabato 1 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (1° agosto)Il bollettino del 1° agosto Calo dei nuovi positivi al Coronavirus in Italia. Oggi, 1 agosto, stando a quanto riportato dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute, i nuovi contagi sono 295. ieri, l’aumento era stato di +379, a fronte dei +368 del giorno precedente. Il totale dei casi fin dall’inizio del monitoraggio è di 247.832, per un totale di 6.873.496 tamponi (+52.883 rispetto a ieri, quando l’aumento era stato però di 68.444). Gli attualmente positivi sono 12.457 (ieri 12.422). Le vittime legate al Covid-19 ... Leggi su open.online

