Coronavirus, in Campania sale l’indice Rt: 1,42, è il terzo più alto in Italia (Di sabato 1 agosto 2020) Coronavirus, in Campania sale l’indice Rt. L’indice Rt, che misura il tasso di contagiosità del Coronavirus, è salito vertiginosamente in Campania: 1,42, superando la soglia di sicurezza di 1 e la media nazionale, che si attesta a 0,98. Lo ha comunicato l’Istituto superiore di sanità nell’ambito del monitoraggio settimanale di tutte le regioni. La recrudescenza del Coronavirus in Campania, con i piccoli focolai che sono scoppiati nel corso delle ultime settimane – uno su tutti, quello a Mondragone, nella provincia di Caserta, con oltre 90 casi – desta preoccupazione: non bisogna abbassare la guardia, come ha ribadito più volte anche il governatore campano Vincenzo De Luca, E, dal monitoraggio settimanale ... Leggi su limemagazine.eu

