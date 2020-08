Coronavirus: in Campania 10 nuovi casi, zero decessi e 8 guariti (Di sabato 1 agosto 2020) Sono dieci i nuovi casi di Covid 19 in Campania su un totale di 2.162 tamponi. Il dato dell’Unità di crisi regionale e’ aggiornato alle 23.59 di ieri e porta il totale positivi dall’inizio della pandemia a 5.009 su un totale tamponi pari a 334.998 Resta a quota 435 il numero dei decessi. Sono poi 8 i guariti del giorno che portano il totale a 4.177. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

Agenzia_Ansa : #coronavirus #Iss Otto rtegioni con #Rt sopra 1. Il #Veneto è la regione con l'indice più alto, poi #Sicilia e… - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 14,2% Regioni con… - Agenzia_Ansa : #coronavirus In #Campania multa fino a mille euro per chi non porta le #mascherine al chiuso o sui mezzi pubblici.… - salernocitta : Coronavirus aggiornamenti Campania del 01 agosto 2020: oggi 10 positivi - NapoliToday : #Cronaca Campania supera i cinquemila positivi al Covid-19, De Luca. 'Età media abbassata dei contagi'… -