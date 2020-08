Coronavirus, in Basilicata nessun nuovo contagio, 229 tamponi negativi (Di sabato 1 agosto 2020) In Basilicata non ci sono nuovi contagi da Coronavirus. Lo comunica la task force regionale, che ha diramato il consueto bollettino epidemiologico secondo cui sono stati analizzati 229 tamponi nelle ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

(ANSA) - POTENZA, 01 AGO - Sono stati 229 - risultati tutti negativi - i tamponi per il coronavirus analizzati nelle ultime 24 ore in Basilicata, dove i residenti "attualmente positivi" sono due e si ...

CORONAVIRUS, I CONTAGI

Restano stabili rispetto a ieri i numeri sui contagi da Covid-19: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 379 nuovi positivi, che raggiungono la quota totale di 247.537. Mentre le vittime odierne so ...

