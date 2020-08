Coronavirus: il vaccino italiano è pronto per la sperimentazione (Di sabato 1 agosto 2020) Il vaccino italiano contro il Coronavirus ha recentemente ottenuto il via libera dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) per iniziare la prima fase della sperimentazione clinica. Sarà testato su un gruppo di 90 volontari. vaccino italiano: come funziona GRAd-CoV2, questo il nome del vaccino italiano, sarà prodotto dall’azienda biotecnologica laziale ReiThera. Analogamente a quello sviluppato nei laboratori dell’Università di Oxford, si basa su un adenovirus, che ha dimostrato, durante la fase preliminare dei test, di essere efficacemente in grado di attivare la produzione di anticorpi per contrastare l’insorgenza del virus SARS-COV-2. Il via libera dell’Agenzia italiana del farmaco è arrivato ... Leggi su notizieora

