Coronavirus, il 'New York Times' loda l'Italia ma rimprovera i giovani senza mascherina: 'Da epicentro dell'incubo ora dà lezioni al mondo' (Di sabato 1 agosto 2020) Il 'New York Times' loda l'Italia nella lotta contro il Coronavirus . Il Paese si è trasformato da 'epicentro dell'incubo' a modello 'per quanto imperfetto in grado di dare lezioni al resto del mondo ... Leggi su leggo

Corriere : Il New York Times loda l'Italia: «Da epicentro incubo della pandemia a modello da seguire» - fanpage : New York Times: “Italia è modello sulla gestione del covid, può dare lezioni al mondo” - petergomezblog : Il New York Times elogia l’Italia: “Da epicentro dell’incubo coronavirus a modello che dà una lezione anche gli Usa” - GiorgioAntonel1 : RT @fanpage: New York Times: “Italia è modello sulla gestione del covid, può dare lezioni al mondo” - Aquilottoblu : RT @Corriere: Il New York Times loda l'Italia: «Da epicentro incubo della pandemia a modello da seguire» -