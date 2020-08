Coronavirus, il Ministro Speranza firma una nuova ordinanza: sui treni “obbligatorio il distanziamento” (Di sabato 1 agosto 2020) “È giusto che sui treni restino in vigore le regole di sicurezza applicate finora. Non possiamo permetterci di abbassare illivello di attenzione e cautela. Per questo ho firmato un’ordinanza che ribadisce che in tutti i luoghi chiusi aperti al pubblico, compresi i mezzi di trasporto, è e resta obbligatorio sia il distanziamento di almeno un metro che l’obbligo delle mascherine.Questi sono i due principi essenziali che, assieme al lavaggio frequente delle mani, dobbiamo conservare nella fase di convivenza con il virus“: lo ha annunciato il Ministro della Salute Roberto Speranza.L'articolo Coronavirus, il Ministro Speranza firma una nuova ordinanza: sui ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ministro Coronavirus, ministro Guerini a Orzinuovi. E Del Bono parla dei carri militari QuiBrescia.it Niente occupazione del 100% dei posti: si ritorna al distanziamento alternato sui treni, per combattere il coronavirus.

