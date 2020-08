Coronavirus, il distanziamento sui treni rimane: contrordine di Speranza (Di sabato 1 agosto 2020) Resta obbligatorio il distanziamento sui treni ad Alta Velocità . Lo stabilisce un'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che, a poche ore dal via libera del Mit all'utilizzo di tutti i ... Leggi su tgcom24.mediaset

Agenzia_Ansa : Resta il #distanziamento sui #treni e l'obbligo di #mascherine: il ministro della salute @robersperanza ha firmato… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Il #Cts esprime preoccupazione per il trend ascendente della #curva. 'Serve massima attenzione, manten… - Agenzia_Ansa : Mit, ok deroga distanziamento su treni a lunga percorrenza. Non si possono usare sedili contrapposti senza 1 metro… - AKY_64 : RT @Adnkronos: Treni, distanziamento: ecco le novità - #coronavirus - unmagroio : RT @Kotiomkin: I contagi risalgono. C'è gente che sta tornando in autostrada a riprendere i cani che aveva abbandonato la settimana scorsa.… -