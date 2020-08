Coronavirus, il bollettino: 295 nuovi positivi, 5 morti. Ma risalgono i ricoveri in terapia intensiva (Di sabato 1 agosto 2020) Il bollettino sulla pandemia da Coronavirus di sabato 1 agosto diffuso dalla protezione civile segna una frenata nei contagi rispetto ai due giorni precedenti, anche se i numeri continuano ad essere robusti: nelle ultime 24 ore si contano 295 nuovi positivi e cinque morti (il totale delle vittime sale a 35.146). I casi totali dall'inizio dell'epidemia sono dunque 247.832, ii guariti oltre quota 200mila. Per quel che riguarda i ricoveri, i pazienti ricoverati con sintomi sono 705, in calo di 11 unità, mentre salgono di due unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva, dopo il cao di sei della vigilia. Per quel che riguarda la Lombardia, nelle ultime 24 ore si registrano 55 nuovi ... Leggi su liberoquotidiano

Nelle ultime 24 ore sono 55 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia, una persona è morta a causa delle conseguenze del Covid. Questi i dati principali del bollettino quotidiano diffuso dalla Regi ...

Coronavirus, 20 nuovi casi in Puglia. 4 in provincia di Lecce

Zero tamponi positivi in provincia di Lecce, due in tutta la Puglia. Si era chiuso così il bollettino epidemiologico della Regione Puglia di ieri scritto sulla base delle informazioni del direttore de ...

