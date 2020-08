Coronavirus, i focolai attivi da nord a sud: ecco la mappa dei nuovi contagi (Di sabato 1 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (1° agosto) 736 focolai di Covid-19 attivi in Italia, 123 scoppiati nelle ultime ore. Il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità fanno sapere dell’aumento attraverso il rapporto settimanale creato per monitorare la situazione contagi in base alle informazioni che arrivano dalle singole Regioni. Da nord a Sud continua il pericolo contagi. La maggior parte delle regioni riesce a mantenere per ora il proprio indice Rt (l’indice di trasmissibilità, il numero di contagiati da un unico individuo infetto) al di sotto dell’1. Una media nazionale che attualmente registra lo 0,98, valore per un soffio minore al massimo di allerta. Campania, Lazio, Emilia Romagna, Liguria, Bolzano, ... Leggi su open.online

tg2rai : I dati sul #Coronavirus. Crescono i contagi in #Italia. Ieri nuovo picco con 379 nuovi casi. Diversi i focolai in t… - Corriere : Coronavirus in Italia, timori per i contagi in aumento: i nuovi focolai sono 123, esam... - TgrVeneto : Il virologo trevigiano fa il punto sulla pandemia. I malati sono più giovani e spesso asintomatici. Sotto la lente… - Notiziedi_it : Coronavirus, i focolai attivi da nord a sud: ecco la mappa dei nuovi contagi - Open_gol : Quanti focolai ci sono in Italia? Quali sono quelli che preoccupano di più? -