Coronavirus, gli italiani se ne infischiano e vanno tutti al mare: agosto Covid mio non ti conosco (Di sabato 1 agosto 2020) Il convento è povero, ma i frati sono ricchi - ha scritto Feltri. E i ricchi che fanno a Ferragosto? vanno in vacanza. Sarà forse un problema serio per l'Italia che il povero Pil sia caduto del 12,9% nell'ultimo trimestre a causa del Covid, ma gli italiani se ne devono essere fatta una ragione e hanno retto il colpo. Costoro, che poi saremmo noi - anche se preferiamo considerare italiani da statistica quelli del Suv in coda sulla corsia accanto - forse per asciugare in spiaggia il fazzoletto intriso di lacrime lamentose, in valigia abbiamo piegati gli asciugamani da spiaggia, riposto pinne e mascherine. Mascherine da sub, sia chiaro, perché quelle della protezione civile ormai, nonostante i giusti richiami di Mattarella a non esporre il prossimo al virus, appartengono ai reperti ... Leggi su liberoquotidiano

borghi_claudio : Gli Stati Uniti, devastati dalla disastrosa gestione del Coronavirus, hanno al momento 40mila morti in meno rispett… - petergomezblog : Il New York Times elogia l’Italia: “Da epicentro dell’incubo coronavirus a modello che dà una lezione anche gli Usa” - petergomezblog : Mattarella: “Non possiamo rimuovere la crisi coronavirus. Libertà non è fare ammalare gli altri” - f_stelo : RT @ilpost: A #Treviso, in un centro di accoglienza per migranti 133 persone sono risultate positive al tampone, ma sono lì da tempo e non… - LucianoLibero : RT @francotaratufo2: Il New York Times elogia l’Italia: “Da epicentro dell’incubo coronavirus a modello che dà una lezione anche gli Usa” h… -