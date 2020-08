Coronavirus, Galli sicuro: “In Italia ci sono molti casi sommersi” (Di sabato 1 agosto 2020) L’ifettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, si dice sicuro che in Italia ci siano molti casi sommersi di Coronavirus. Negli ultimi due giorni abbiamo assistito ad una crescita consistente di casi positivi di Coronavirus. Il numero giornaliero è passato dai quasi 200 ai quasi 400 ed il timore maggiore è che possa aumentare ulteriormente … L'articolo Coronavirus, Galli sicuro: “In Italia ci sono molti casi sommersi” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

I contagi di Coronavirus in Italia non sono solo d'importazione ma c'è anche molto sommerso nel Paese. Ne è convinto Massimo Galli, primario infettivologo del Sacco di Milano. «Chiudere i confini impl ...Vacanze al tempo del covid. Qual è il mezzo di trasporto più sicuro? Uno studio condotto dagli scienziati dell'Università di Southampton ha esaminato le possibilità di contrarre il covid-19 in una car ...