Coronavirus: Francia, oltre 1300 nuovi casi in 24 ore (Di sabato 1 agosto 2020) ROMA, 01 AGO - Per il terzo giorno consecutivo la Francia ha registrato oltre 1.300 nuovi casi di Coronavirus. Un fenomeno che la stampa francese ha definito "effetto vacanze". Nelle ultime 24 ore ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Francia Aumentano i casi di covid-19 in Francia e le altre notizie sul virus Internazionale Catastrofe COVID-19: la mappa dei contagi in Europa e nel mondo

La mappa dei contagi in Europa e nel mondo ci dice che la pandemia del Coronavirus SARS-COV-2 è nella sua fase di piena in gran parte del globo. Paradossalmente, le uniche “isole felici” rispetto a qu ...

Business news: Francia, nel secondo trimestre il Pil crolla del 13,8 per cento

Parigi, 01 ago 05:00 - (Agenzia Nova) - Nel secondo trimestre dell'anno il Pil francese è crollato del 13,8 per cento a causa delle chiusure imposte nell'ambito della crisi del coronavirus. È quanto e ...

