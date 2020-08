Coronavirus, eclissi e attacco in Israele sono segni dell’apocalisse: le parole di un predicatore (Di sabato 1 agosto 2020) Secondo un predicatore evangelista, il crescente conflitto in Israele è un ulteriore segno dell’imminente apocalisse, da sommarsi all’epidemia di Coronavirus e le molte eclissi di quest’anno. Video L’evangelista cristiano Paul Begley, seguito da 335.000 followers su YouTube, ipotizza come gli accadimenti di questo 2020 siano dei segnali della fine del mondo. Le forze militari Israeliane … L'articolo Coronavirus, eclissi e attacco in Israele sono segni dell’apocalisse: le parole di un predicatore NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

"Non è possibile andare avanti così". Ne è convinto Bernard-Henri Lévy, il filosofo francese che, un'intervista alla Stampa ha parlato del nodo immigrazione. Un tema che il Covid-19 ha avuto il potere ...

Quasi ogni giorno qualche notizia viene travisata o modificata e, grazie al suo potere virale, diventa una fake news. I social network stanno provando ad arginare il problema, diventato più impellente ...

