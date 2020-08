Coronavirus: dosi del vaccino Sanofi-Gsk prodotte anche in Italia (Di sabato 1 agosto 2020) Saranno prodotte anche in Italia, Francia, Belgio e Germania le dosi del candidato vaccino contro Covid-19 sviluppato da Sanofi in collaborazione con Gsk. Lo fanno sapere le due aziende, dopo l’annuncio dell’accordo con la Commissione europea (Ce) per la fornitura di un massimo di 300 milioni di dosi del loro candidato vaccino contro Covid-19. Il prodotto si basa sulla tecnologia ricombinante utilizzata da Sanofi per produrre un vaccino antinfluenzale, e sulla tecnologia adiuvante di Gsk. “L’annuncio fa sì che milioni di europei avranno accesso a un potenziale vaccino che protegge da Covid-19, una volta che si sia dimostrato sicuro ed efficace. Il nostro costante ... Leggi su meteoweb.eu

