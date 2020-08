Coronavirus, dietrofront del governo sui treni al 100%. Speranza firma l’ordinanza: «Non allentare misure di sicurezza». Fs: «Resta il distanziamento» (Di sabato 1 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (1° agosto) «È giusto che sui treni restino in vigore le regole di sicurezza applicate finora. Non possiamo permetterci di abbassare il livello di attenzione e cautela. Per questo ho firmato una nuova ordinanza che ribadisce che in tutti i luoghi chiusi aperti al pubblico, compresi i mezzi di trasporto, è e Resta obbligatorio sia il distanziamento di almeno un metro che l’obbligo delle mascherine». Lo annuncia il ministro della Salute Roberto Speranza. «Questi sono i due principi essenziali che, assieme al lavaggio frequente delle mani, dobbiamo conservare nella fase di convivenza con il virus», sottolinea. Dopo la valanga di polemiche delle ultime ore, il governo ha ... Leggi su open.online

