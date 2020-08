Coronavirus: dieci nuovi positivi in Sicilia, tre sono migranti (Di sabato 1 agosto 2020) Palermo, 1 ago. (Adnkronos) – sono dieci i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia, di cui 3 migranti, tutti ospiti in hotspot nel ragusano. Lo rende noto la Regione Siciliana. Gli altri sono: due a Catania, uno a Caltanissetta, uno a Enna, uno a Messina, uno a Palermo e uno a Siracusa. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

