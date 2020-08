Coronavirus, dati stabili: 295 casi e 5 morti in 24 ore (Di sabato 1 agosto 2020) Dall'inizio dell'epidemia di Coronavirus in Italia si sono registrati 247.832 casi, con un incremento rispetto a ieri di 295 contagi in più e 5 vittime, che portano il totale a 35.146 morti. I ... Leggi su globalist

Agenzia_Ansa : #coronavirus Il #Cts esprime preoccupazione per il trend ascendente della #curva. 'Serve massima attenzione, manten… - fattoquotidiano : Coronavirus, Speranza: “Priorità assoluta è tenere la curva sotto controllo, preoccupano i dati dall’estero” - Agenzia_Ansa : #Coronavirus i contagi salgono ancora in Italia, +386. Tre le nuove vittime #ANSA - GBBauditor : RT @sole24ore: Coronavirus, ultime notizie: in Italia 295 nuovi casi e 5 decessi Questi dati, le statistiche complete e altro ancora nella… - fradepal : RT @LucaGattuso: Ho riassunto il numero dei nuovi casi per giorno in termini assoluti in base ai dati forniti dal Min. Salute da inizio giu… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati Coronavirus, i dati: calano i nuovi casi, sono 295 nelle ultime 24 ore. Altre 5 vittime Il Fatto Quotidiano Ciclismo: Lappartient, è splendido che vita riprenda dallo sport

(ANSA) – ROMA, 01 AGO – "Siamo uno dei pochi sport che sta riuscendo a ripartire e tutte le parti coinvolte, dalle squadre agli atleti, agli organizzatori, sono felici di poter iniziare la stagione. O ...

Covid19 Sicilia, dieci nuovi casi nelle ultime 24 ore, trend contagi in calo

18:17Covid19 Sicilia, dieci nuovi casi nelle ultime 24 ore, trend contagi in calo 18:06Partinico, molesta la nipotina di 7 anni: arrestato un 64enne 18:06Nuova tragedia della strada sulla Palermo Scia ...

(ANSA) – ROMA, 01 AGO – "Siamo uno dei pochi sport che sta riuscendo a ripartire e tutte le parti coinvolte, dalle squadre agli atleti, agli organizzatori, sono felici di poter iniziare la stagione. O ...18:17Covid19 Sicilia, dieci nuovi casi nelle ultime 24 ore, trend contagi in calo 18:06Partinico, molesta la nipotina di 7 anni: arrestato un 64enne 18:06Nuova tragedia della strada sulla Palermo Scia ...