Coronavirus, costante la curva epidemica e il numero delle vittime (Di sabato 1 agosto 2020) Sono 295 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore secondo il bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Sono invece 5 i decessi: 2 in Emilia Romagna, 1 in Lombardia, 1 in Veneto e 1 in Toscana; portando il totale da inizio pandemia a 35.146 vittime. Gli attualmente positivi sono 12.457, 11.709 dei quali si trovano in isolamenbto domiciliare, 705 sono ricoverti con sintomi e 43 sono in terapia intensiva. Il totale di dimessi e guariti è a quota 200.229. Da inizio epidemia i casi totali registrati sono stati 247.832, 35.146 i deceduti. LO SCENARIO PER REGIONELOMBARDIANelle ultime 24 ore sono 55 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia, una persona è morta a causa delle conseguenze del Covid. Questi i dati principali del ... Leggi su ilfogliettone

