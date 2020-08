Coronavirus, bollettino Ministero della Salute (1 agosto 2020) (Di sabato 1 agosto 2020) La curva dei contagi sta risalendo lentamente, per ora sotto controllo. Tuttavia, i treni ad alta velocità torneranno a viaggiare a pieno carico, senza distanziamento sociale. Una proposta che ha fatto storcere il naso e intervenire Sergio Mattarella, capo dello Stato, il quale ha esortato a non abbassare la guardia. “Stupisce un po’, per non … L'articolo Leggi su dailynews24

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi Sky Sport Coronavirus, 45 i focolai in Veneto. Zaia: “70% di asintomatici, oggi una nuova ordinanza”

“Oggi firmo un’ordinanza che proroga tutte le misure fino al 15 ottobre, data di scadenza dello stato d’emergenza”. Lo ha annunciato il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, durante la consu ...

Covid, altri 5 contagi in provincia di Ravenna. Sono 110 quelli registrati in luglio

Alle 12 di oggi, 31 luglio, si sono registrati 5 nuovi contagi (di cui un caso “sintomatici”) in provincia di Ravenna rispetto a ieri. Quattro sono stati sottoposti a tampone mentre erano già in isola ...

