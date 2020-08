Coronavirus, bollettino Lazio: oggi 18 casi, quasi 400 i migranti trasferiti dalla Sicilia (Di sabato 1 agosto 2020) Coronavirus, il bollettino del Lazio di oggi, sabato 1 agosto 2020, evidenzia che sono 18 i nuovi casi di contagio, mentre salgono a quasi 400 i migranti trasferiti dalla Sicilia.... Leggi su ilmattino

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi Sky Sport Coronavirus, tre nuovi casi in Calabria: decessi fermi, salgono a 1075 i guariti

Catanzaro - Dallo screening condotto su 79 migranti a Crotone, il laboratorio dell’AO di Catanzaro ha intercettato 3 positivi. È quanto emerge dal bollettino della Regione. I decessi, invece, sono fer ...

Covid. Il bollettino. Calabria, altri tre migranti trovati positivi nel crotonese

Con oggi si archivia anche luglio, quarto mese al tempo del Covid-19. 31 giorni di cui, purtroppo, non si può non evidenziare un “brusco” aumento dei casi di coronavirus nella nostra regione. Tra vene ...

