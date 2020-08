Coronavirus, bollettino dell'1 agosto: altri 10 contagi in Sicilia oggi. In Italia 295 casi e 5 morti (Di sabato 1 agosto 2020) Sono 10 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia oggi. quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute. Cinque contagi nel Palermitano, tre a Catania e uno a Messina. Scende a 39 il numero ... Leggi su gazzettadelsud

Nuovo bollettino sul contagio da Coronavirus in Italia. Calo dei nuovi positivi, che sono 295 rispetto ai 379 di ieri, anche se con circa 15mila tamponi in meno. Gli attuali positivi sono 12457, mentr ...

Slitta la riapertura delle discoteche, delle sagre e delle fiere in seguito all’aumento dei nuovi casi di coronavirus. Resta così in vigore per altri 10 giorni il Dpcm del 14 luglio (in scadenza ieri) ...

