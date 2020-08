Coronavirus, bollettino del 1 agosto 2020: nuovi casi in calo (Di sabato 1 agosto 2020) Il bollettino del Ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus segnala un calo dei nuovi casi rispetto alle 24 ore precedenti. Il Ministero della Salute ha pubblicato il bollettino di oggi sull’emergenza Coronavirus. Rispetto a ieri i dati mostrano un calo dei nuovi casi, che oggi sono 295. I decessi sono 5 mentre i guariti sono 255. Ad oggi ci sono 12.457 persone positive al Coronavirus e la stragrande maggioranza di queste si trova in isolamento domiciliare. Solo 43 persone infatti si trovano in terapia intensiva, mentre 705 pazienti sono ricoverati in reparto e tenuti in osservazione. I tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza sono quasi 7 milioni; nelle ultime 24 ... Leggi su bloglive

RaiNews : #Coronavirus, Istituto #Spallanzani di #Roma: 48 positivi, due in terapia intensiva - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 1 agosto: 295 nuovi positivi e 5 decessi [aggiornamento delle 17:23] - LaStampa : Si impennano pericolosamente i nuovi contagi in Italia, che si avvicinano a quota 400, con 386 casi. - StayHuman2013 : RT @repubblica: Coronavirus, il bollettino di oggi 1 agosto: 295 nuovi positivi e 5 decessi [aggiornamento delle 17:32] - zazoomblog : Coronavirus in Italia il bollettino del 1° agosto: 247.832 casi positivi e 35.146 morti - #Coronavirus #Italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi Sky Sport Bollettino Coronavirus Campania, il numero dei positivi supera quota 5000

Cronaca92275 Cronaca locale32317 Politica9139 Cronaca nazionale7678 Attualità e Società6579 Primo Piano5275 Sport4727 Spettacoli3630 Varie3325 ...

Coronavirus, 20 nuovi casi in Puglia. 4 in provincia di Lecce

Zero tamponi positivi in provincia di Lecce, due in tutta la Puglia. Si era chiuso così il bollettino epidemiologico della Regione Puglia di ieri scritto sulla base delle informazioni del direttore de ...

Cronaca92275 Cronaca locale32317 Politica9139 Cronaca nazionale7678 Attualità e Società6579 Primo Piano5275 Sport4727 Spettacoli3630 Varie3325 ...Zero tamponi positivi in provincia di Lecce, due in tutta la Puglia. Si era chiuso così il bollettino epidemiologico della Regione Puglia di ieri scritto sulla base delle informazioni del direttore de ...