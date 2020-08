Coronavirus, bambino di 14 giorni positivo (Di sabato 1 agosto 2020) Un bambino di 14 giorni è risultato positivo al Coronavirus. Si trova adesso ricoverato insieme alla madre all’ospedale di Perugia Santa Maria della Misericordia. All’ospedale di Perugia Santa Maria della Misericordia, è stato ricoverato un bambino di 14 giorni risultato positivo al Coronavirus. A confermare la notizia è stata l’Ansa, che ha anche appreso da … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

PerugiaToday : Coronavirus in Umbria, è un neonato il nuovo paziente ricoverato a Perugia - sanitainsicilia : Partorisce la donna somala positiva al coronavirus: “Attendiamo il tampone sul bambino” - TVMR_CNMR : ??Gli esperti del Ospedale Pediatrico Bambino Gesù raccolgono i consigli per far trascorrere un'estate sicura ai più… - markred17 : RT @ale_ieva: Il #Covid19 potrebbe essere contenuto con la #lattoferrina, una proteina assunta dal bambino in fase di allattamento. I pazie… - lore944 : RT @neXtquotidiano: Il bambino di 14 giorni positivo al Coronavirus in #Umbria -