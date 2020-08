Coronavirus, altro bagnino positivo a Sabaudia: chiuso il Lido Azzurro. Bagnanti mandati via dalla spiaggia (Di sabato 1 agosto 2020) altro bagnino positivo al Covid 19 e chiusura di un secondo stabilimento balneare, a Sabaudia. Lo rende noto l'unità di crisi della Regione Lazio.«La Asl di Latina ha disposto la... Leggi su ilmattino

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie: in Italia 295 nuovi casi e 5 decessi Questi dati, le statistiche complete e altro anco… - Stelvio30722279 : RT @benq_antonio: #OpenArms gioisce del processo di #Salvini in un altro paese la 'bagnarola' che salva 'finti naufraghi' sarebbe già affon… - NatNedelkovska : La perla: 'Sarebbe, inoltre, opportuno predisporre spazi dedicati ad ospitare bambini e/o operatori con sintomatol… - compare_toto : RT @benq_antonio: #OpenArms gioisce del processo di #Salvini in un altro paese la 'bagnarola' che salva 'finti naufraghi' sarebbe già affon… - alexya_01 : RT @benq_antonio: #OpenArms gioisce del processo di #Salvini in un altro paese la 'bagnarola' che salva 'finti naufraghi' sarebbe già affon… -