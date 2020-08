Coronavirus, altri 10 casi in Campania: oltre 5mila contagi da inizio emergenza (Di sabato 1 agosto 2020) L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell?emergenza epidemiologica da COVID-19 ha diffuso i dati odierni in... Leggi su ilmattino

petergomezblog : Mattarella: “Non possiamo rimuovere la crisi coronavirus. Libertà non è fare ammalare gli altri” - repubblica : Coronavirus, Mattarella: 'Libertà non è fare ammalare gli altri' 'No alle fake news' [aggiornamento delle 11:47] - fattoquotidiano : Coronavirus, altri 1.300 casi in Francia e 955 in Germania. In Usa superati i 4,5 milioni di contagi. Tokyo verso l… - newsbiella : Coronavirus Piemonte, decessi invariati. Altri 16 contagi e 14 guarigioni - CorriereTorino : Covid, nessun decesso in Piemonte Ma ci sono altre 16 persone contagiate -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altri Coronavirus, altri 1.300 casi in Francia e 955 in Germania. In Usa superati i 4,5 milioni di contagi Il Fatto Quotidiano Allarme nel Cilento: quarto bimbo positivo, frequentava una ludoteca. La mamma lavora in una struttura turistica

Salgono a 22 i casi positivi a Pisciotta. Dopo due giorni di tregua ieri sera è arrivata la conferma di un nuovo contagio. È risultato affetto da coronavirus un bimbo di pochi anni. Il caso è venuto f ...

Coronavirus Piemonte, decessi invariati. Altri 16 contagi e 14 guarigioni

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 26.105 (+14 rispetto ...

