Coronavirus, altri 1.300 casi in Francia e 955 in Germania. In Usa superati i 4,5 milioni di contagi. Tokyo verso lo stato di emergenza (Di sabato 1 agosto 2020) Per il terzo giorno consecutivo la Francia registra oltre 1.300 nuovi casi di Coronavirus. Nelle ultime 24 sono stati individuati 15 nuovi focolai per un totale di 157 sotto osservazione in tutto il Paese. Come riporta il Guardian, un cluster su quattro è stato causato dal ricongiungimento delle famiglie per le vacanze e da “assembramenti pubblici o privati” come i matrimoni. Allerta altissima anche in Germania, dove ieri sono stati individuati 955 nuovi casi e 7 morti. Secondo i dati dell’istituto Robert Koch, nel Paese tedesco il totale di casi di Covid-19 è salito a 209.653, mentre le vittime a 9.148. Insieme al boom di contagi registrato in Spagna nelle ultime settimane, aumenta quindi la pressione sull’Italia ... Leggi su ilfattoquotidiano

petergomezblog : Mattarella: “Non possiamo rimuovere la crisi coronavirus. Libertà non è fare ammalare gli altri” - repubblica : Coronavirus, Mattarella: 'Libertà non è fare ammalare gli altri' 'No alle fake news' [aggiornamento delle 11:47] - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 386 nuovi casi e altri tre decessi #coronavirus - avvvitalemario : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, altri 1.300 casi in Francia e 955 in Germania. In Usa superati i 4,5 milioni di contagi. Tokyo verso lo s… - ITestini : RT @alfredodattorre: Non siamo stati perfetti, ma abbiamo gestito la pandemia, che in Occidente ci ha colpiti per primi, meglio di altri. È… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altri Coronavirus, altri 1.525 contagi in Spagna e 870 in Germania. Gli Usa sfiorano le 4,5 milioni di infezioni Il Fatto Quotidiano Un nuovo contagio a Massa Lubrense, è già in isolamento

“Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 3-Sud ha ricostruito i contatti delle persone risultate positive qualche giorno fa a Massa Lubrense. Ha effettuato, solo in città, 30 tamponi. Dalle ana ...

Vincono gli Spurs di Belinelli, Houston la spunta all'overtime

ORLANDO (USA) (ITALPRESS) - Successo di San Antonio nella notte italiana della regular-season dell'Nba, tornata protagonista nella 'bolla' di Orlando dopo la lunga pausa forzata per l'emergenza sanita ...

“Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 3-Sud ha ricostruito i contatti delle persone risultate positive qualche giorno fa a Massa Lubrense. Ha effettuato, solo in città, 30 tamponi. Dalle ana ...ORLANDO (USA) (ITALPRESS) - Successo di San Antonio nella notte italiana della regular-season dell'Nba, tornata protagonista nella 'bolla' di Orlando dopo la lunga pausa forzata per l'emergenza sanita ...