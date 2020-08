Coronavirus: Afp,oltre 680.000 morti e 17 milioni casi (Di sabato 1 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 01 AGO - Sono 680.014 le vittime del Coronavirus e oltre 17 milioni i casi in tutto il mondo dall'inizio della pandemia, secondo un calcolo dell'agenzia France Press basato su dati ... Leggi su corrieredellosport

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Afp, nel mondo superata la soglia dei 17 milioni di casi Altre 1.270 vittime negli Stati Uniti, record… - zuccaro_sonia : RT @CommozioniA: Cinema all'aperto ai tempi del coronavirus ... in gondola, a #Venezia ??Marco Sabadin (Afp) da #Internazionale #Immagini… - DimitriDeVita : RT @CommozioniA: Cinema all'aperto ai tempi del coronavirus ... in gondola, a #Venezia ??Marco Sabadin (Afp) da #Internazionale #Immagini… - CimarolliNella : RT @CommozioniA: Cinema all'aperto ai tempi del coronavirus ... in gondola, a #Venezia ??Marco Sabadin (Afp) da #Internazionale #Immagini… - AntonellaChessa : RT @CommozioniA: Cinema all'aperto ai tempi del coronavirus ... in gondola, a #Venezia ??Marco Sabadin (Afp) da #Internazionale #Immagini… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Afp Coronavirus, Afp: i casi superano i 17 milioni nel mondo ANSA Nuova Europa Incentivi governo in Francia hanno fatto ripartire l’automotive. Soddisfazione degli esperti, ma restano incertezze per autunno

PARIGI - Le misure varate dal Governo francese a sostegno della filiera dell’automotive sono riuscite a innescare una ripartenza del settore, portando il tasso di attività nell’industria vicino all’80 ...

Covid, Congresso USA: “Catastrofe sanitaria”

Particolarmente difficile la situazione in Messico che ha superato il Regno Unito ed è diventato il terzo paese al mondo in termini di decessi legati al coronavirus superando, secondo i calcoli di Afp ...

PARIGI - Le misure varate dal Governo francese a sostegno della filiera dell’automotive sono riuscite a innescare una ripartenza del settore, portando il tasso di attività nell’industria vicino all’80 ...Particolarmente difficile la situazione in Messico che ha superato il Regno Unito ed è diventato il terzo paese al mondo in termini di decessi legati al coronavirus superando, secondo i calcoli di Afp ...