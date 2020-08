Coronavirus a Roma, il bollettino dello Spallanzani: 'Cinquantanove ricoverati e 48 positivi' (Di sabato 1 agosto 2020) Coronavirus a Roma, il bollettino dello Spallanzani. In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 59 pazienti. Di questi 48 sono positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2, altri 11 ... Leggi su leggo

LegaSalvini : Coronavirus, Lega: «Tra i 55 migranti accolti a Latina 12 sono positivi». - RaiNews : #Coronavirus, Istituto #Spallanzani di #Roma: 48 positivi, due in terapia intensiva - virginiaraggi : Ieri sera al Circo Massimo abbiamo dedicato la prima del Barbiere di Siviglia, in programma per la stagione estiva… - castell32082033 : RT @paolorm2012: Roma, autobus dalla Romania spariti a Tiburtina. Il sospetto: evitano i controlli anti-coronavirus - bettafiorito : Coronavirus, bagnino positivo a Sabaudia: chiuso lo stabilimento -